Путин поднял тост за Победу: эти слова трогают до глубины души

Президент России Владимир Путин во время торжественного обеда в честь прибывших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы лидеров иностранных государств поднял тост за мир и за друзей России. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
На обеде присутствовали руководители трех десятков стран. Российский президент подчеркнул, что 9 мая является священной датой для многонационального российского народа.
«В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — отметил президент.
Также Путин призвал мировое сообщество консолидироваться перед лицом актуальных проблем современности и напомнил об общей ответственности за будущие поколения.
«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас — за наших друзей!», — сказал российский лидер, поднимая бокал.
Также сообщалось, что неформальная встреча прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.
Напомним, некоторые иностранные лидеры столкнулись с проблемами по дороге в Москву. Так, страны Балтии закрыли свое воздушное пространство для спецбортов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.