Трамп заявил, что готов ввести санкции при отказе от прекращения огня на Украине

В этот же день Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал беседу «хорошей» и подтвердил готовность Киева к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», ожидая согласия Москвы на это предложение. Зеленский отметил, что Украина уже 11 марта согласилась на 30-дневное прекращение огня по итогам переговоров с представителями США, при условии, что Россия также пойдет на этот шаг.