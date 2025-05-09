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Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен «потрясающей»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «потрясающая», кроме того, он выразил надежду на встречу с фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

«О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Трамп добавил, что видел фон дер Ляйен «несколько дней назад», но в настоящее время планирует очередную встречу.

Кроме того, Трамп в ходе брифинга заявил, что уверен в том, что ЕС готов заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

«Они очень хотят заключить сделку», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может заявить о соглашении с Британией, касающемся торговли.