Путин назвал хорошим прошедший день 8 мая

Напомним, Владимир Путин провел торжественный прием в Кремле для иностранных гостей, прибывших в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в мероприятиях на Красной площади примут участие около 30 зарубежных лидеров.