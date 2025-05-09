Путин назвал хорошим прошедший день 8 мая

Президент России Владимир Путин назвал хорошим и насыщенным день 8 мая, прощаясь с иностранными гостями после окончания торжественного ужина в Кремле.
«День был очень хороший, очень насыщенный», — цитирует ТАСС слова Путина во время прощания с лидером КНР Си Цзиньпином, который поблагодарил российского президента за хороший вечер.
Напомним, Владимир Путин провел торжественный прием в Кремле для иностранных гостей, прибывших в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, в мероприятиях на Красной площади примут участие около 30 зарубежных лидеров.
Как Москва встречает иностранных гостей персональными приветствиями на крупнейших медиафасадах столицы, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, Владимир Путин сделал важное заявление, встречая иностранные делегации в Кремле, напомнив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР.
Также сообщалось, что Путин поднял тост за Победу на торжественном обеде с иностранными лидерами.