Билл Гейтс обвинил Маска в убийстве бедных детей: что случилось

Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс обвинил члена команды Трампа Илона Маска в убийстве детей из беднейших стран мира после того, как тот отменил ряд грантов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). В частности, Гейтса возмутила отмена грантов для больницы в мозамбикской провинции Газа, предназначенных на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей детям.