Билл Гейтс обвинил Маска в убийстве бедных детей: что случилось

Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс обвинил члена команды Трампа Илона Маска в убийстве детей из беднейших стран мира после того, как тот отменил ряд грантов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). В частности, Гейтса возмутила отмена грантов для больницы в мозамбикской провинции Газа, предназначенных на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей детям.
«Картина, на которой самый богатый человек в мире убивает беднейших детей в мире, далеко не привлекательна», — сказал Билл Гейтс в интервью изданию Financial Times, призвав Маска поехать в Мозамбик и встретиться с детьми, которые заразились вич-инфекцией из-за сокращения финансирования.
Напомним, американский предприниматель, миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которой пора умереть.
При этом Маск заявил, что спасение жизней никогда не было целью USAID, а деньги американских налогоплательщиков тратились не на миротворческие проекты.
О начале процесса ликвидации агентства по международному развитию США Маск объявил в феврале 2025 года, назвав эту организацию «комком червей».