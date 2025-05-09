Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Братья навек»: президент Сербии записал трогательное видео на фоне Кремля

Вучич выложил видео с премьер-министром Словакии Фицо на фоне Кремля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич выложил в сеть видео рукопожатия с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Оба лидера прибыли в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу 80-летия Великой Победы.

«Сербы и словаки — братья навсегда!», — такой подписью сопроводил Вучич выложенный в социальных сетях ролик.

Напомним, оба политика столкнулись с проблемами при перелете в Москву.

Так, несколько стран Балтии закрыли для спецборта Фицо свое воздушное пространство, и европейскому лидеру пришлось добираться «окольными путями» до столицы России.

Литва и Латвия также запретили пролет над своей территорией самолета Вучича, направлявшегося в Москву. А потом борт политика совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку из-за угроз безопасности.

Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность возможными визитами политиков из стран-членов на парад Победы в Москве 9 мая и предупредил о последствиях для тех, кто решит туда отправиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Парад Победы в Москве 9 мая 2025: прямая онлайн-трансляция.