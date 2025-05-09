«Братья навек»: президент Сербии записал трогательное видео на фоне Кремля

Президент Сербии Александар Вучич выложил в сеть видео рукопожатия с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Оба лидера прибыли в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по поводу 80-летия Великой Победы.
«Сербы и словаки — братья навсегда!», — такой подписью сопроводил Вучич выложенный в социальных сетях ролик.
Напомним, оба политика столкнулись с проблемами при перелете в Москву.
Так, несколько стран Балтии закрыли для спецборта Фицо свое воздушное пространство, и европейскому лидеру пришлось добираться «окольными путями» до столицы России.
Литва и Латвия также запретили пролет над своей территорией самолета Вучича, направлявшегося в Москву. А потом борт политика совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку из-за угроз безопасности.
Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность возможными визитами политиков из стран-членов на парад Победы в Москве 9 мая и предупредил о последствиях для тех, кто решит туда отправиться.
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