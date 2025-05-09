Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — сказал Полянский.