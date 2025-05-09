«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — сказал Полянский.
Он отметил, что Бербок запомнилась не только своими «весьма странными» для человека подобного уровня высказываниями, но и «оголтелой русофобией, настырным продвижением приоритетов, которые очень многие члены ООН не разделяют».
«У нас есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки», — добавил Полянский.
Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал «бесстыдством» намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.