NDTV: ВМС Индии наносят новые удары по Пакистану

Индийские военные ударили по ряду пакистанских объектов в Аравийском море. Удары были нанесены в рамках операции возмездия после попытки Исламабада атаковать военные базы на севере Индии при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов, информирует телеканал NDTV.
Ранее сообщалось, что Индия в ответ на теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, где 22 апреля террористы расстреляли 25 индийцев и одного непальца, начала операцию возмездия «Синдур». Напомним, обе страны имеют в своем арсенале ядерное оружие.
Подробности о том, как Индия в ходе операции «Синдур» нанесла ракетные удары по террористам в Пакистане, здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов 7 мая.
В то же время министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна не намерена обострять конфликт с Пакистаном, однако жестоко ответит, если Исламабад совершит на Нью-Дели военное нападение.