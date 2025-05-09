Путин накормил приехавших на 80-летие Победы лидеров на торжественном вечере в Кремле. Фоторепортаж

Путин также поднял тост за поколение победителей, мир и укрепление международного сотрудничества. В своей речи российский президент призвал все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем ради будущего всех народов Земли. По окончании обеда российский лидер лично проводил каждого гостя. Со всеми из них президент встретится завтра во время проведения торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы.