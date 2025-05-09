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ЦТАК: КНДР провела ракетные учения под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея запустила тактическую баллистическую ракету в рамках учений.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил объединенными учениями Корейской народной армии, в ходе которых нанесения ударов дальнобойными орудиями и ракетными системами. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что отрабатывался процесс перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару. Также были проведены отдельные учения для комсостава, при этом были задействованы 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня и тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11га».

Накануне агентство Ренхап сообщило, что КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Напомним, элитные бойцы Северной Кореи сражались на стороне России в Курской области. Эксперт Подберезкин назвал спецназ КНДР одним из сильнейших в мире, и вот почему.