ЦТАК: КНДР провела ракетные учения под руководством Ким Чен Ына

Сообщается, что отрабатывался процесс перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару. Также были проведены отдельные учения для комсостава, при этом были задействованы 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня и тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11га».