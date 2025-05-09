Захарова потребовала от Берлина прекратить поддержку Киева

В своем комментарии дипломат обратила внимание на публикацию, размещённую англоязычным аккаунтом МИД ФРГ в социальной сети X* 8 мая — в день, когда на Западе отмечается окончание Второй мировой войны в Европе. Захарова отметила различия в содержании сообщений на английском, французском и русском языках, указав, что в первых двух вариантах фигурируют извинения за Холокост, в то время как русскоязычная версия ограничивается упоминанием о «цивилизационном разломе». По её мнению, такая разница отражает пренебрежительное отношение к русскоязычной аудитории.