Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила с жёсткой критикой в адрес Германии в ответ на заявление немецкого МИДа о стремлении защищать мир и свободу в Европе.
Она предложила Берлину, прежде чем говорить о подобных ценностях, отказаться от военной поддержки украинских вооружённых сил, которых в Москве считают неонацистскими формированиями. Захарова также призвала прекратить поставки вооружений, закрыть логистический узел в Жешуве и дистанцироваться от радикальных элементов, угрожающих мировым лидерам накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В своем комментарии дипломат обратила внимание на публикацию, размещённую англоязычным аккаунтом МИД ФРГ в социальной сети X* 8 мая — в день, когда на Западе отмечается окончание Второй мировой войны в Европе. Захарова отметила различия в содержании сообщений на английском, французском и русском языках, указав, что в первых двух вариантах фигурируют извинения за Холокост, в то время как русскоязычная версия ограничивается упоминанием о «цивилизационном разломе». По её мнению, такая разница отражает пренебрежительное отношение к русскоязычной аудитории.
Она также поставила под сомнение искренность сожалений Берлина по поводу преступлений нацизма, указав, что в немецких заявлениях отсутствует упоминание миллионов жертв среди народов Советского Союза, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Захарова напомнила, что, согласно совместным оценкам российских и немецких историков, через концлагеря Третьего рейха прошли миллионы советских граждан, из которых около трёх миллионов погибли, нередко подвергшись жестоким истязаниям.
В завершение она подчеркнула, что Победа над нацизмом в течение десятилетий оставалась фундаментальной ценностью, объединявшей как социалистические, так и капиталистические государства Европы. По её мнению, современные немецкие дипломаты, под влиянием идеологических искажения, постепенно утрачивают историческую память и демонстрируют равнодушие к трагедии миллионов жертв нацизма.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой введения 30-дневного перемирия на Украине, отметив, что такой шаг может быть реализован в кратчайшие сроки.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.