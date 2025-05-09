Стало известно, что Путин и Си Цзиньпин сказали об Украине за чашкой чая

Путин и Си Цзиньпин обменялись видениями по решению украинского конфликта.
В ходе неформальной встречи за чашкой чая президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили ряд важных международных вопросов, включая украинский кризис. Главы государств поделились своими видениями на пути к решению конфликта, сообщает МИД КНР.
«Китай приветствует все усилия, ведущие к миру, и надеется на достижение справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения на основе диалога, приемлемого для всех сторон», — сообщает МИД КНР со ссылкой на китайского лидера. Информация размещена на официальном сайте МИД страны.
Си Цзиньпин акцентировал внимание на позиции Китая, которая заключается в продвижении концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой глобальной безопасности. Он также выразил поддержку всем усилиям, направленным на достижение мира, и выразил надежду на скорое заключение справедливого и долгосрочного мирного соглашения через диалог.
Со своей стороны, Владимир Путин оценил позицию Китая как объективную и справедливую, а также заявил о готовности России к началу мирных переговоров без предварительных условий. Российский президент выразил надежду на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет приемлемо для всех заинтересованных сторон.
Си Цзиньпин прилетел в Москву седьмого мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Вчера председатель КНР пообещался с президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.