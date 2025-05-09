Стало известно, что Путин и Си Цзиньпин сказали об Украине за чашкой чая

Со своей стороны, Владимир Путин оценил позицию Китая как объективную и справедливую, а также заявил о готовности России к началу мирных переговоров без предварительных условий. Российский президент выразил надежду на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет приемлемо для всех заинтересованных сторон.