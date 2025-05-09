Си Цзиньпин указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта

Президент России Владимир Путин 8 мая сообщил о том, что отношения РФ и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Он также отметил, что в ходе встречи с Си Цзиньпином предметно обсудил экономические связи, а также вопросы политики и безопасности обеих стран.