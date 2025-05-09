Сикорский: Турция или Китай могут заменить США как медиатора по Украине

В свою очередь Кая Каллас подчеркнула, что любому дипломатическому процессу должно предшествовать прекращение огня. Она отметила, что вести переговоры на фоне продолжающихся боевых действий невозможно, поэтому первым шагом на пути к диалогу должно стать устойчивое перемирие.