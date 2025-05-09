Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский: Турция или Китай могут заменить США как медиатора по Украине

В свою очередь Каллас отметила, что переговорам России и Украины должно предшествовать прекращение огня.

Источник: Аргументы и факты

Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказал мнение, что при неудаче Соединённых Штатов в роли посредника между Россией и Украиной, альтернативой могли бы стать Турция или Китай.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас.

По его словам, Анкара сохраняет диалог с обеими сторонами конфликта, а Пекин обладает потенциальным влиянием, способным побудить Москву к участию в переговорах.

В свою очередь Кая Каллас подчеркнула, что любому дипломатическому процессу должно предшествовать прекращение огня. Она отметила, что вести переговоры на фоне продолжающихся боевых действий невозможно, поэтому первым шагом на пути к диалогу должно стать устойчивое перемирие.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой введения 30-дневного перемирия на Украине, отметив, что такой шаг может быть реализован в кратчайшие сроки.