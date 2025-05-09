Сикорский: Турция или Китай могут заменить США как медиатора по Украине

Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказал мнение, что при неудаче Соединённых Штатов в роли посредника между Россией и Украиной, альтернативой могли бы стать Турция или Китай.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас.
По его словам, Анкара сохраняет диалог с обеими сторонами конфликта, а Пекин обладает потенциальным влиянием, способным побудить Москву к участию в переговорах.
В свою очередь Кая Каллас подчеркнула, что любому дипломатическому процессу должно предшествовать прекращение огня. Она отметила, что вести переговоры на фоне продолжающихся боевых действий невозможно, поэтому первым шагом на пути к диалогу должно стать устойчивое перемирие.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой введения 30-дневного перемирия на Украине, отметив, что такой шаг может быть реализован в кратчайшие сроки.