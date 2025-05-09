Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы»

Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке приняло участие во всероссийской акции «Окна Победы», приуроченной к годовщине окончания Второй мировой войны.
В знак памяти о подвиге советского народа сотрудники миссии зажгли свет в 80 окнах жилого дома, где проживают российские дипломаты — символическая цифра отражает количество лет, прошедших со дня Победы.
Как сообщили в представительстве, инициатива стала выражением благодарности тем, кто отстоял свободу и подарил мирное небо будущим поколениям. В опубликованном в Telegram-канале сообщении дипломатической миссии подчёркивается, что Победа стала общей для всех стран антигитлеровской коалиции, однако именно народы Советского Союза понесли наибольшие жертвы, потеряв около 27 миллионов человек.
Ранее сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Риме.