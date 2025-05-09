Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы»

Как сообщили в представительстве, инициатива стала выражением благодарности тем, кто отстоял свободу и подарил мирное небо будущим поколениям. В опубликованном в Telegram-канале сообщении дипломатической миссии подчёркивается, что Победа стала общей для всех стран антигитлеровской коалиции, однако именно народы Советского Союза понесли наибольшие жертвы, потеряв около 27 миллионов человек.