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Байден винит себя в повторном избрании Трампа

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден считает себя ответственным за возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Источник: AP 2024

«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность,» — заявил Байден в интервью телеканалу ABC.

Он также заявил о некотором чувстве вины за то, что во время его пребывания в должности у избирателей возникли опасения по поводу безопасности границ и стоимости жизни, что могло повлиять на результаты выборов.

Тем не менее, экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Как заявил Байден, в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. Он считает, что пандемия негативно сказалась на либеральных демократах как в Америке, так и за ее пределами, изменив отношение людей к определенным вопросам в худшую сторону.

В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.