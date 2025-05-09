Байден винит себя в повторном избрании Трампа

Тем не менее, экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Как заявил Байден, в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. Он считает, что пандемия негативно сказалась на либеральных демократах как в Америке, так и за ее пределами, изменив отношение людей к определенным вопросам в худшую сторону.