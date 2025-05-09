Вучич поделился кадрами встречи с Фицо на фоне Кремля

Ранее сообщалось, что оба политика прибыли в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы во Второй мировой войне, несмотря на давление со стороны ряда европейских стран, пытавшихся воспрепятствовать их визиту.