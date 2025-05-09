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Вучич поделился кадрами встречи с Фицо на фоне Кремля

В сопровождении к публикации подчеркивается дух братства и исторической близости между двумя народами.

Источник: Аргументы и факты

В Москве состоялась личная встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Фотографии с мероприятия, на которых лидеры обмениваются дружескими рукопожатиями на фоне Кремля, были размещены в социальной сети Facebook* на странице сербского президента.

В сопровождении к публикации подчеркивается дух братства и исторической близости между двумя народами.

Ранее сообщалось, что оба политика прибыли в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы во Второй мировой войне, несмотря на давление со стороны ряда европейских стран, пытавшихся воспрепятствовать их визиту.

Ранее стало известно, что во время торжественного приема в Кремле, организованного в честь иностранных делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы, для гостей прозвучала песня «С чего начинается Родина».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.