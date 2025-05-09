Запретить и убрать: Рар рассказал, как канцлер Мерц закрутит гайки в ФРГ

От нового правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем не стоит ждать здравых действий. Эксперты, опрошенные aif.ru, отметили, что курс Берлина на противостояние с Россией не изменится, а силы внутри страны с иным взглядом на внешнюю и внутреннюю политику, такие как «Альтернатива для Германии», будут и в дальнейшем подвергаться дискредитации.
Устроят АдГ травлю в СМИ.
«Христианский демократический союз» (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (ред. — коалиционное большинство в бундестаге) сейчас подготавливают почву для запрета АдГ, сказал в беседе с aif.ru немецкий политолог Александр Рар.
«С “Альтернативой для Германии” Фридрих Мерц и нынешнее руководство христианских демократов и тем более социал-демократов разговаривать не хотят. Они, скорее, хотят эту партию запретить и просто убрать с политической арены. Поэтому сейчас подготавливается почва для того, чтобы начать травлю АдГ в СМИ. Делаются шаги, чтобы создать ей экстремистский имидж», — отметил эксперт.
Кстати, немецкая контрразведка (Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ) уже отнесла всю партию «Альтернатива для Германии» к категории «правоэкстремистских».
Внушат электорату АдГ страх.
Рар акцентировал, что оппоненты АдГ стремятся в первую очередь поломать общественную поддержку этой партии путем внушения протестному электорату страха и нежелания голосовать за нее.
«Могут сказать, к примеру, если голосуете за АдГ — то голосуете за фашистов. И таким образом сами являетесь фашисты. Это может подействовать, может и не подействовать. Я скорее думаю, что это не подействует на немецкое общество, но во всяком случае это приведет к расколу Германии», — сказал политолог.
Рар напомнил, что на востоке страны у «Альтернативы для Германии» по-прежнему сильные позиции, а на западе, где люди подвержены тому, что пишут в СМИ, от АдГ действительно могут отказаться и не голосовать за нее.
Популярность АдГ будет расти.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе aif.ru согласился с мнением, что иной взгляд на внешнюю и внутреннюю политику властями ФРГ жестко подавляется, и ждать изменений при новом канцлере не стоит.
«Антироссийская позиция Мерца полностью согласуется с тем курсом на милитаризацию Европы, который объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От нового немецкого правительства вообще не стоит ждать чего-то разумного. Люди, которые сейчас приходят к власти в Германии, скорее, будут говорить, что нужно идти на восток и побеждать Россию», — отметил сенатор.
Альтернативная точка зрения в ФРГ приравнивается к радикальной и подлежит запрету, что мы и видим по событиям вокруг партии «Альтернатива для Германии», добавил Джабаров.
При этом, убежден политолог Рар, если нынешние власти ФРГ не будут справляться с поставленными задачами и новыми вызовами, рейтинг АдГ как главной оппозиционной партии продолжит расти.
Напомним, что на февральских парламентских выборах «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав рекордные для себя 20,8% голосов.
Германия будет терять лидерство в Европе.
Рар также отметил, что при нынешней политике руководства страны Германию ждут потрясения.
«О развале государства говорить невозможно. Я этого не вижу никак. Все-таки работают институты и все другое. Но потрясения будут. Проблема заключается в том, что в Германии возникло слишком много перманентных кризисов, которые решить невозможно. Но еще есть надежда, что центристские партии и, скажем, левые силы найдут какие-то компромиссы, поняв серьезность ситуации, которая действительно очень плачевная, и начнут действовать, как они должны действовать. В противном случае Германия будет терять свое лидерство в Европе», — подытожил политолог.