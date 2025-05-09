Запретить и убрать: Рар рассказал, как канцлер Мерц закрутит гайки в ФРГ

«О развале государства говорить невозможно. Я этого не вижу никак. Все-таки работают институты и все другое. Но потрясения будут. Проблема заключается в том, что в Германии возникло слишком много перманентных кризисов, которые решить невозможно. Но еще есть надежда, что центристские партии и, скажем, левые силы найдут какие-то компромиссы, поняв серьезность ситуации, которая действительно очень плачевная, и начнут действовать, как они должны действовать. В противном случае Германия будет терять свое лидерство в Европе», — подытожил политолог.