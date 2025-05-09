Вучич поделился видео с Фицо с подписью «сербы и словаки — братья навек»

Обоих политиков из-за намерения посетить Москву раскритиковали власти Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве будет воспринято всерьез, и предостерегла как членов блока, так и страны — кандидаты в ЕС от участия в мероприятиях. В Еврокомиссии предупредили, что визит Вучича в Москву будет иметь последствия в том числе для переговоров о вступлении Сербии в ЕС.