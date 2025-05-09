Вучич поделился видео с Фицо с подписью «сербы и словаки — братья навек»

«Сербы и словаки — братья навек!» — подписал публикацию Вучич.
На видео сербский президент заявил, что рад возможности встретиться с «другом и братом» Фицо. «Спасибо ему за то, что он такой сильный, стойкий, мы выдержим! Победят Словакия и Сербия», — сказал Вучич (цитата по Kurir).
Фицо согласился с его словами и отметил, что также рад возможности встретиться с президентом Сербии.
Обоих политиков из-за намерения посетить Москву раскритиковали власти Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве будет воспринято всерьез, и предостерегла как членов блока, так и страны — кандидаты в ЕС от участия в мероприятиях. В Еврокомиссии предупредили, что визит Вучича в Москву будет иметь последствия в том числе для переговоров о вступлении Сербии в ЕС.
Фицо допустил, что слова Каллас можно расценивать как шантаж и заявил, что она «не может указывать ему, что делать». И он, и Вучич подтвердили намерение участвовать в праздновании.
Незадолго до мероприятия сербского президента госпитализировали во время поездки в США. Он прервал визит. Вскоре Вучича выписали из больницы. Врач заявил о многолетних проблемах политика с давлением. Словацкие СМИ сообщали и об ухудшении состояния Фицо и отмене его встреч в начале мая, однако в его партии опровергли возможность отказа от визита и подчеркнули, что состояние здоровья премьера хорошее.
Страны Прибалтики закрыли свое воздушное пространство для полетов в Россию. Несмотря на это, Вучич прилетел в Москву 7 мая, а Фицо — вечером 8 мая. Сербский президент заявил, что «возьмет наказание на себя», а Сербия останется на европейском пути. Он пригрозил, что «выскажет все» в ответ на критику визита.