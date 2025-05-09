Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Победы

Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа. Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценою неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта.