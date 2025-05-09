Путин поздравил Главу Башкирии с Днем Победы

«Все эти десятилетия память о мужестве нашего народа, сокрушившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость Родины, объединяет всех нас. Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаём дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живёт в наших сердцах, передаётся из поколения в поколение. 9 Мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером. Гордимся и подлинным героизмом, который сегодня проявляют наши защитники в ходе СВО», — подчеркнул председатель правительства РФ.