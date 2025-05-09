Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: США получили от конфликта на Украине все, что хотели

Вашингтон вышел из конфликта и стал посредником, отметил политолог.

Источник: Аргументы и факты

США получили от конфликта на Украине все, что хотели, Вашингтон практически купил эту страну с потрохами, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко.

«Соединенные Штаты достигли своих задач в конфликте Украине. Во-первых, они вышли непосредственно из конфликта и стали посредниками. И во-вторых, они получили от Украины экономические преференции в виде минеральной сделки. То есть практически купили ее с потрохами», — отметил Скачко.

По мнению политолога, теперь США все равно, как долго будет продолжаться конфликт на Украине.

«Не будет конфликта — она быстрее начнут обдирать Украину. Будет конфликт — будут другие преференции», — пояснил Скачко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил aif.ru, что США опасаются жесткого ответа РФ в случае попытки ВСУ сорвать парад Победы.