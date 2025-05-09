Скачко: США получили от конфликта на Украине все, что хотели

«Соединенные Штаты достигли своих задач в конфликте Украине. Во-первых, они вышли непосредственно из конфликта и стали посредниками. И во-вторых, они получили от Украины экономические преференции в виде минеральной сделки. То есть практически купили ее с потрохами», — отметил Скачко.