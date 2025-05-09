Пушков: Вучич, приехав в Москву, проявил политическое мужество

Президент Сербии Александар Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на празднование 80-летия Победы, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Вучичу сегодня аплодируют Сербия, Россия и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью.
Президент Сербии прибыл в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы 7 мая. Он опубликовал видео с Красной площади, в котором выразил гордость за способность своей страны самостоятельно и независимо принимать решения.
Напомним, власти Польши и стран Балтии отказали самолету Вучича в праве пролета через их воздушное пространство по пути в Россию.