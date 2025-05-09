Захарова увидела различия в заявлениях Германии о конце Второй мировой: России адресовали «особое» послание

«Думаю, ответ прост: у них нет сожаления, когда убивают жителей территории, которую на немецких картах Генерального плана “Ост” отмечали как “жизненное пространство”. Мы за три года убедились в том, что это у них срока давности не имеет», — написала Захарова, подчеркнув, что так проявляется типичная для Запада практика сегрегации.