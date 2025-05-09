Захарова увидела различия в заявлениях Германии о конце Второй мировой: России адресовали «особое» послание

МИД Германии выложил в социальной сети Х публикации на трех языках, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. В текстах есть существенные отличия в зависимости от того, на каком языке они написаны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова проанализировала эти отличия в Telegram-канале.
Дипломат указала на то, что в текстах, написанных по-французски и по-английски, МИД ФРГ приносит извинения за Холокост, в то время как в русскоязычном варианте речь идет о некоем «цивилизационном разломе», и задалась вопросом, почему немецкий МИД не раскаивается за зверства гитлеровцев против миллионов евреев перед русскоязычной аудиторией.
«Думаю, ответ прост: у них нет сожаления, когда убивают жителей территории, которую на немецких картах Генерального плана “Ост” отмечали как “жизненное пространство”. Мы за три года убедились в том, что это у них срока давности не имеет», — написала Захарова, подчеркнув, что так проявляется типичная для Запада практика сегрегации.
Тем временем в российской Думе прошло третье и окончательное чтение законопроекта «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны».
Ранее в День памяти жертв Холокоста малолетняя узница из Геническа рассказала о зверствах нацистов.