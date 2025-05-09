В Британии призвали Трампа воздержаться от попыток переписать историю

Президенту США Дональду Трампу следует воздержаться от попыток переписать историю и от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, считает бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
«Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы», — сказал он в эфире своего Youtube-канала.
Галлоуэй напомнил, что почти каждый человек в России и бывшем Советском Союзе потерял кого-то в этой войне. И если бы не советские солдаты, то Трамп и многие другие люди в лучшем случае были бы в концентрационном лагере, а в худшем — сожжены.
Он подчеркнул, что вклад американских войск в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией.
Ранее Трамп заявил, что именно США сыграли первостепенную роль в разгроме фашизма. Он сказал, что вклад СССР не был столь определяющим, как вклад Америки.
Американский президент подписал документ, в котором Днем Победы во Второй мировой войне объявляется 8 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Трампа выдают полную отрешенность населения США от реальности и говорят о незнании даже базовой информации о вкладе предков в борьбу с нацизмом.