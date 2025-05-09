Глава Башкирии возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову

Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Госдумы и Госсобрания, члены правительства, представители ветеранских организаций и боевых братств, участники СВО.
После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Именно на Советской площади в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.
Дивизия также принимала участие в Черниговско-Припятской операции (за отличие в боях ей было присвоено звание Черниговской), в битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, в том числе 78 стали Героями Советского Союза, а 5 — полными кавалерами ордена Славы.
Напомним, церемония открытия памятника состоялась 11 октября 2022 года, сообщало агентство «Башинформ». Уфа получила уникальный памятник, вставший в один ряд с самыми знаковыми мемориальными комплексами страны в честь Великой Победы.
Постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями. Если встать перед генералом, то справа можно увидеть рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», слева — «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.
Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы, историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.
Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир.
Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.