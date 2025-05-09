Глава Башкирии возложил цветы к памятнику генералу Шаймуратову

Именно на Советской площади в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.