Байден считает себя ответственным за возвращение Трампа в Белый Дом

Несмотря на это, он выразил уверенность в своих шансах одолеть Трампа, если бы остался в гонке. Байден также напомнил, что в 2020 году получил больше голосов, чем Трамп в последней кампании. Он добавил, что последствия пандемии оказали деморализующее влияние на либеральных избирателей не только в США, но и в других странах, изменив общественные настроения в неблагоприятную сторону.