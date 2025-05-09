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Байден считает себя ответственным за возвращение Трампа в Белый Дом

Байден выразил сожаление, что за время его президентства в обществе усилились тревоги, связанные с вопросами пограничной безопасности и ростом стоимости жизни.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент США Джо Байден признал свою личную ответственность за возвращение Дональда Трампа к власти, отметив, что как действующий глава государства на момент выборов, он несёт за это политическую вину.

В интервью телеканалу ABC Байден выразил сожаление, что за время его президентства в обществе усилились тревоги, связанные с вопросами пограничной безопасности и ростом стоимости жизни, что, по его мнению, могло повлиять на итоги голосования.

Несмотря на это, он выразил уверенность в своих шансах одолеть Трампа, если бы остался в гонке. Байден также напомнил, что в 2020 году получил больше голосов, чем Трамп в последней кампании. Он добавил, что последствия пандемии оказали деморализующее влияние на либеральных избирателей не только в США, но и в других странах, изменив общественные настроения в неблагоприятную сторону.

Ранее стало известно, что администрация главы США Дональда Трампа намерена предать огласке прежде не публиковавшуюся аудиоверсию беседы бывшего главы государства Джо Байдена со специальным прокурором Робертом Хуром.