Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: мы гордимся поколением победителей, и наш долг перед ними — беречь мир и хранить правду о войне

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Эта священная для белорусов дата — повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее. В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.

«Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними — беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами», — подчеркнул Президент.

Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с 80-летием Великой Победы.

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Эта священная для белорусов дата — повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее.

В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин.

Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси.

Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними — беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами.

В знаменательную годовщину бессмертного подвига желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия.

С юбилеем Великой Победы!

Александр Лукашенко.