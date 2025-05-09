Лукашенко: мы гордимся поколением победителей, и наш долг перед ними — беречь мир и хранить правду о войне

«Эта священная для белорусов дата — повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял наши независимость и счастливое будущее. В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин», — говорится в поздравлении.