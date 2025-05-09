Шуточный диалог Путина и Лукашенко попал на видео: президент РФ резко перешел на английский

Ранее сообщалось, что в меню обеда были салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной или уха по-карельски на выбор. Подавались также щербет из морошки и горячие блюда: филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленины с лесными грибами, карамелизированная утка со спаржей. На десерт иностранным гостям предложили яблочный пирог с ванильным мороженым.