Шуточный диалог Путина и Лукашенко попал на видео: президент РФ резко перешел на английский

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели небольшую беседу в четверг 8 мая. Это было общение на ногах перед официальным обедом в Кремле, который Путин дал для иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины Великой Победы, пишет РИА Новости.
При этом Путин два раза поприветствовал белорусского президента. Вначале в ответ на вопрос Лукашенко «Можно к вам?» российский лидер в ответил английским «Welcome!». Лукашенко шутливо выразил удивление, и Путин поздоровался еще раз, сказав «Привет!».
Ранее сообщалось, что в меню обеда были салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной или уха по-карельски на выбор. Подавались также щербет из морошки и горячие блюда: филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленины с лесными грибами, карамелизированная утка со спаржей. На десерт иностранным гостям предложили яблочный пирог с ванильным мороженым.
Также сообщалось, что во время вечернего концерта 8 мая для глав делегаций, приглашенных в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, российский, белорусский и китайский лидеры сидели вместе. По правую руку от Путина находился Си Цзиньпин, по левую — Лукашенко.