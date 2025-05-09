NBC News: операция Трампа против хуситов обошлась США более чем в $1 млрд

С 15 марта, когда администрация Трампа дала старт операции «Грубый всадник», Пентагон израсходовал около 2000 ракет и бомб на сумму, превышающую 775 млн долларов. В этот перечень входят сотни 660-килограммовых бомб, каждая из которых оценивается примерно в 85 тысяч долларов; как минимум 20 крылатых ракет воздушного базирования AGM 158, цена которых составляет около 1,5 млн долларов за единицу; не менее 75 ракет «Томагавк» стоимостью около 1,9 млн долларов за штуку, а также множество других видов боеприпасов.