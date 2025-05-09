NBC News: операция Трампа против хуситов обошлась США более чем в $1 млрд

С начала военной кампании против хуситов, инициированной администрацией Дональда Трампа в марте, расходы США превысили один миллиард долларов. В эту сумму включена стоимость тысяч единиц ракет и бомб, которые применялись для ударов, а также потери двух затонувших истребителей и семи сбитых дронов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в американском правительстве.
Перспектива заключения соглашения, при котором Соединенные Штаты прекратят атаковать пользующихся поддержкой Ирана хуситов в обмен на прекращение нападений на американские корабли, может рассматриваться как завершение миссии. Известно, что условия договоренности, достигнутой в том числе при посредничестве правительства Омана, распространяются только на суда, которые принадлежат США. Ожидается, что хуситы продолжат наносить удары по Израилю и кораблям других государств.
«Администрация явно искала выход для этой кампании против хуситов», — отметил американский чиновник, знакомый с деталями военной операции против хуситов.
С 15 марта, когда администрация Трампа дала старт операции «Грубый всадник», Пентагон израсходовал около 2000 ракет и бомб на сумму, превышающую 775 млн долларов. В этот перечень входят сотни 660-килограммовых бомб, каждая из которых оценивается примерно в 85 тысяч долларов; как минимум 20 крылатых ракет воздушного базирования AGM 158, цена которых составляет около 1,5 млн долларов за единицу; не менее 75 ракет «Томагавк» стоимостью около 1,9 млн долларов за штуку, а также множество других видов боеприпасов.
Ранее Трамп заявил, что хуситы капитулировали, и США прекратят удары по их позициям в Йемене.