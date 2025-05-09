Странный след на правом виске появился у Владимира Зеленского. На соответствующие изменения обратили внимание после публикации официального фото лидера киевского режима.
Фотограф запечатлел Зеленского, который сидит за рабочим столом. Его висок на кадре пересекает вертикальная полоса.
Офис президента Украины пока не прокомментировал фотографию, которая вызвала вопросы, в том числе, у представителей украинских СМИ.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что попытка атаки на Москву 9 мая станет для Владимира Зеленского шагом, который приблизит конец его собственной жизни и киевского политического режима.
9 мая отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.