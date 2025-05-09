Вучич заявил, что сдержал данное Путину слово быть в Москве 9 мая

Глава Сербии Александр Вучич рассказал журналисту Павлу Зарубину, что дал слово российскому президенту Владимиру Путину присутствовать на празднования 80-летия Победы в Москве.
«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь, и я выполнил, что сказал», — заявил политик.
Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, а также выразил гордость за роль сербского народа в борьбе с фашизмом.
Напомним, Вучич прибыл в РФ 7 мая. Находясь на Красной площади, политик заявил, что сербский народ не имеет права забывать героическое сопротивление фашизму и не должен допустить его возвращения.