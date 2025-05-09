Полпред президента в УрФО Жога поздравил уральцев с 80-летием Победы

«80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным. Ценой собственной жизни они сражались за каждый клочок родной земли и остановили беспощадную фашистскую машину», — отметил Жога.
Полпред подчеркнул, что в годы войны весь советский народ, от фронтовиков до тружеников тыла, объединился ради общей цели. Особую роль в Победе сыграли уральцы и сибиряки — сотни тысяч из них сражались на передовой, а миллионы обеспечивали армию техникой и снаряжением.
«Эта война стала суровым уроком всему человечеству. Она показала, к каким чудовищным последствиям приводят попытки превознести себя над другими», — напомнил Жога.
Обращаясь к ветеранам, полпред выразил глубокую благодарность за их подвиг. «Низкий вам поклон за стойкость. Мы вас не подведем», — сказал он.
Жога также провел параллель между героями Великой Отечественной и современными защитниками Родины. «Сегодня бойцы на передовой специальной военной операции вновь отстаивают свободу и независимость. Наше дело — правое. С нами сила предков, и Победа обязательно будет за нами», — заключил полпред.