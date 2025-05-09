Полпред президента в УрФО Жога поздравил уральцев с 80-летием Победы

Полпред подчеркнул, что в годы войны весь советский народ, от фронтовиков до тружеников тыла, объединился ради общей цели. Особую роль в Победе сыграли уральцы и сибиряки — сотни тысяч из них сражались на передовой, а миллионы обеспечивали армию техникой и снаряжением.