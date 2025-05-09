Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред президента в УрФО Жога поздравил уральцев с 80-летием Победы

В День Победы полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обратился к жителям региона с торжественным поздравлением.

Источник: Вечерний Челябинск

«80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным. Ценой собственной жизни они сражались за каждый клочок родной земли и остановили беспощадную фашистскую машину», — отметил Жога.

Полпред подчеркнул, что в годы войны весь советский народ, от фронтовиков до тружеников тыла, объединился ради общей цели. Особую роль в Победе сыграли уральцы и сибиряки — сотни тысяч из них сражались на передовой, а миллионы обеспечивали армию техникой и снаряжением.

«Эта война стала суровым уроком всему человечеству. Она показала, к каким чудовищным последствиям приводят попытки превознести себя над другими», — напомнил Жога.

Обращаясь к ветеранам, полпред выразил глубокую благодарность за их подвиг. «Низкий вам поклон за стойкость. Мы вас не подведем», — сказал он.

Жога также провел параллель между героями Великой Отечественной и современными защитниками Родины. «Сегодня бойцы на передовой специальной военной операции вновь отстаивают свободу и независимость. Наше дело — правое. С нами сила предков, и Победа обязательно будет за нами», — заключил полпред.