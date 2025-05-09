Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас невозможно сломить!»: Минниханов рассказал о значении Великой Победы для всей страны

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале выложил поздравление с Днем Великой Победы.

Источник: ИА Татар-информ

В своем обращении он подчеркнул, что весна 1945 года стала символом несгибаемого духа народа и доказала миру: Россию невозможно сломить.

Минниханов выразил глубокую признательность ветеранам, отметив бессмертный подвиг тех, кто отдал жизнь за мир и свободу. Он пожелал мира, благополучия и светлой памяти всем героям, обеспечившим Великую Победу.

«С главным праздником страны — Днем Великой Победы! Весна 45-го года показала всему миру: нас невозможно сломить! Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям, отдавшим жизнь за мирное небо!» — отмечается в сообщении.