WP: преследовавшая Трампа генпрокурор Джеймс сама попала под следствие

Ранее Джеймс вместе с другими генпрокурорами американских штатов под управлением Демократической партии подала сразу несколько исков против обеих администраций Трампа. Кроме того, она подавала в суд на компанию Trump Organization, обвиняя в мошеннической деятельности. Ей удалось выиграть крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов.