WP: преследовавшая Трампа генпрокурор Джеймс сама попала под следствие

Министерство юстиции США запустило уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая известна активным преследованием президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники.
Расследование началось после уголовного представления, которое назначенный Трампом директор Федерального агентства по жилищному финансированию Уильям Палт направил генеральному прокурору Пэм Бонди.
«Джеймс фальсифицировала банковские документы и реестры собственности для получения государственных субсидий и льготных кредитов», — отмечается в документе.
Ранее Джеймс вместе с другими генпрокурорами американских штатов под управлением Демократической партии подала сразу несколько исков против обеих администраций Трампа. Кроме того, она подавала в суд на компанию Trump Organization, обвиняя в мошеннической деятельности. Ей удалось выиграть крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов.
В апреле стало известно, что в США могут начать расследование против Трампа за торговлю инсайдами. Главу Белого дома заподозрили в искусственной манипуляции рынками из-за отмены крупных пакетов пошлин.