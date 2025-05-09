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Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву

Президент Туркмении прибыл в Москву на День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, которые посвящены празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Днем ранее, 8 мая, президент России Владимир Путин встретил иностранные делегации, прибывшие в Москву на празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Неформальная встреча состоялась в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени российского лидера для глав иностранных делегаций. Всего в Москву должны прибыть представители от более чем 20 стран. Для некоторых путь оказался особенно непростым.

Страны Балтии перекрыли свое воздушное пространство для спецбортов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эти политики были вынуждены добираться до Москвы обходными путями и совершать вынужденную посадку для дозаправки.