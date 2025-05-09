Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву

Днем ранее, 8 мая, президент России Владимир Путин встретил иностранные делегации, прибывшие в Москву на празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Неформальная встреча состоялась в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени российского лидера для глав иностранных делегаций. Всего в Москву должны прибыть представители от более чем 20 стран. Для некоторых путь оказался особенно непростым.