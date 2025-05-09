Глава Туркмении прибыл в Москву на День Победы

«Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы», — передает РИА Новости. По данным агентства, в прошлом году он уже участвовал в торжественных событиях в российской столице в статусе почетного гостя.