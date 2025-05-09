Президент Туркмении прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Парад Победы в Москве начнется в 10:00 и продлится ориентировочно до 11:00. После парада президент России Владимир Путин и главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Традиционно праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершает праздничный салют, который начнется 9 мая в 22:00 мск. Его продолжительность обычно составляет около 10 минут. Ежегодно фейерверки запускают в столице сразу на нескольких площадках, центральными из которых являются Лужники, Парк Победы, Поклонная гора.