ВСУ обвинили в четырех попытках прорыва границы за время перемирия. Военная операция, день 1171-й

ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России, сообщили в Минобороны РФ. The Washington Post пишет, что присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства. Канцлер ФРГ Мерц ожидает, что после выходных наступит время для «серьезных переговоров» об урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.