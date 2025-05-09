ВСУ обвинили в четырех попытках прорыва границы за время перемирия. Военная операция, день 1171-й

17:08 Парад в Москве ознаменовал провал попыток Запада изолировать Россию на международной арене, сообщила газета The Washington Post.
16:56 Евросоюз выделил €1 млрд для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев.
16:40.
16:28 Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
16:14 Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать «трибунал» против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
16:01 Канцлер ФРГ Мерц поддержал требование Дональда Трампа о том, что украинский конфликт должен быть быстро прекращен, сообщил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус.
15:45 Командиры подразделений КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, присутствовали на Параде Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
15:38 Визит президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на давление, заявил Дмитрий Песков.
15:23 Генсек НАТО Марк Рютте: альянс не обещал Украине членство как часть соглашения по мирному завершению конфликта с Россией, это вопрос на долгосрочную перспективу.
15:14 Откуп от мобилизации на Украине стал настолько выгодным бизнесом, что неудивительно, что в Киеве столько сторонников продолжения конфликта с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
14:54 ❗️Reuters: Лидеры 20 из 27 стран ЕС на организованной Киевом встрече по Львове выступили в поддержку создания специального трибунала под эгидой Совета Европы, который должен будет «судить руководство России».
14:34 ⚡️Вооруженные силы России освободили район Демидовки и Поповки и заняли населенный пункт Марьино в Сумской области.
14:30 Ynet: на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы над нацистской Германией прошел «грандиозный военный парад», который стал «международной демонстрацией силы».
14:07 Berliner Zeitung: проукраинских демонстрантов впервые допустили до проведения акции на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене 9 мая, на ней звучали лозунги украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами во Второй мировой войне.
13:57 Минобороны РФ: за неделю средствами ПВО сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов HIMARS, восемь крылатых ракет «Storm Shadow», девять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 1615 БПЛА самолетного типа.
13:41.
13:39 El País: прошедший в Москве парад Победы, на котором присутствовали многочисленные зарубежные лидеры, продемонстрировал миру, что президент России Владимир Путин не одинок.
13:30 Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено.
13:23 Президент Белоруссии Александр Лукашенко: на фоне СВО оппоненты за границей готовятся к войне и не скрывают этого.
13:17 Минобороны РФ: за неделю до начала объявленного перемирия Вооруженные силы Украины потеряли до 9 480 военнослужащих, 21 танк и 135 орудий полевой артиллерии.
— В зоне группировки «Север»: уничтожены до 1 445 бойцов, 10 танков, 24 артиллерийских орудия;
— В зоне «Запад»: потери составили до 1 495 человек, 2 танка, 21 орудие;
— В районе ответственности «Юг»: ликвидированы до 1 860 украинских военнослужащих, 1 танк, 33 артсистемы;
— В зоне «Центр»: потери ВСУ достигли 3 015 бойцов, 7 танков, 21 артиллерийское орудие;
— В направлении «Восток»: до 1 255 потерь живой силы, 1 танк, 27 орудий;
— В зоне «Днепр»: до 410 бойцов и 4 артиллерийских орудия.
13:00 Минобороны РФ: российские военные на фоне нарушений перемирия со стороны Киева зеркально реагируют на действия противника и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке.
12:56 ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России, сообщили в Минобороны РФ.
12:37 ❗️Александр Лукашенко: Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир.
12:20 ⚡️Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму.
12:13 The Washington Post: присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства.
11:58 Канцлер ФРГ Мерц ожидает, что после выходных наступит время для ~ «серьезных переговоров»~ об урегулировании украинского конфликта.
11:52 МИД Бразилии: Владимир Путин и Лула да Сильва во время встречи обсудят украинский конфликт.
11:42 ❗️Премьер-министр Великобритании Кир Стармер: «Угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности, нельзя недооценивать. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о ~самом крупном пакете санкций~».
11:29 Канцлер ФРГ Фридрих Мерц: Члены ЕС подготовили проект коммюнике, похожий на предложение Трампа о 30-дневном перемирии на Украине.
11:11 В Москве завершился Парад Победы.
11:09 Киев не сможет отнять у граждан Украины День Победы, неонацистская идеология в стране будет ликвидирована, заявил экс-лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.
11:00 Полтавская ОВА утверждает, что в Миргородском районе были сбиты российские ракеты.
10:41 Reuters: Россия планирует нарастить производство взрывчатых веществ, в том числе гексогена, который используют в артиллерийских снарядах и других боеприпасах.
10:30 Дональд Трамп призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня по всей территории Украины. Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social.
10:18.
10:08 Венгрия не поддержит план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
10:06 Президент Республики Сербской Милорад Додик: Евросоюз и весь Запад ведут войну с Россией при помощи Украины.
«Факт в том, что страны ЕС и коллективного Запада ведут войну с Россией с помощью Украины. Около 35 стран объединились и воюют с Россией», — заявил он в интервью RT.
10:00 Британский премьер Кир Стармер во время визита в Норвегию 9 мая объявит о новых санкциях в отношении России, сообщает Sky News.
9:50 The Economist: в Европе обеспокоены тем, что Россия ежегодно производит более 1400 баллистических ракет «Искандер» и 500 крылатых ракет Х-101, а также до 2 тыс. танков и 3 тыс. бронемашин.
9:43 Глава ДНР Денис Пушилин: Победа, как и 80 лет назад, непременно будет за Россией.
9:18 ❗️Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
9:09.
9:00 ⚡️В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства области.
8:42 В июле истекает срок действия меморандума «Россия-ООН» по нормализации российского сельхозэкспорта, который был подписан в рамках зерновой сделки 2022 года, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
8:30 ВСУ восемь раз атаковали территорию ДНР за сутки. Основная часть ударов пришлась на горловское направление, в результате обстрелов повреждено 4 объекта гражданской инфраструктуры.
8:19 Квадроциклы и пехота ВСУ из Сумской области с утра снова пытаются прорваться в Теткино. Также ВСУ продолжают направлять пехоту из Рыжевского леса к улице Чапаева, сообщает канал «Операция Z».
8:05 Китай считает необходимым устранить коренные причины украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
8:04 ❗️МИД КНР: Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в Москве подтвердил готовность России начать переговоры по урегулированию на Украине.
8:01 КНДР продолжит поддерживать действия российской армии по защите суверенитета и территориальной целостности, заявил министр обороны Но Гван Чхоль.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1171-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.