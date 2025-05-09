Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы

Лукашенко также отметил, что 80 лет назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. По его словам, гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов объединяет белорусов и россиян.