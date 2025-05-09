Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Белорусский лидер выразил уверенность в том, что Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и тесное военное и военно-техническое сотрудничество продолжат выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого.
Лукашенко также отметил, что 80 лет назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. По его словам, гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов объединяет белорусов и россиян.
Президент Белоруссии назвал священным долгом каждого сделать все возможное для того, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, сплачивая два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел в Москву на торжества в честь Дня Победы вместе с сыном Николаем.
Белорусский лидер к 80-летию Победы также подписал закон об амнистии, который затронет почти 8 тысяч заключенных.
В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы глав 10 стран и народы Грузии и Молдавии.