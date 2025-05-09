Глава Башкирии назвал 80-летие Победы событием года

«Мне кажется, для каждой семьи, для каждого жителя нашей страны это особый праздник. Ведь сегодня большой юбилей — 80 лет со Дня Победы. Каким неимоверным трудом, каким неимоверным героизмом добились этого наши деды. Конечно, хочется провести его очень достойно. У нас ведь ветеранов, к сожалению, немного осталось. Опять же, здесь и параллель очень важная идёт со специальной военной операцией, и те события перекликаются с современными реалиями. Сегодня мы хотим, конечно, участникам СВО слова уважения высказать. Вспомнить тех, кто погиб, особое внимание уделить родным и близким. Поэтому в каждом муниципалитете на торжественном заседании будут семьи бойцов. Ребятам хочу пожелать успехов, здоровья. Это важнейший, на самом деле, праздник в этом году. Это главное событие 2025 года», — поделился Радий Хабиров.