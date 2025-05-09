Лукашенко: мы гордимся отважным поколением победителей

Он отметил, что эта дата священна для белорусов. Она дает повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира и отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял независимость и счастливое будущее.
В сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин.
По словам президента, такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее, а также вдохновляет современников на созидательные свершения во славу Беларуси.
Мы гордимся отважным поколением победителей, и наш долг перед ними — беречь мир на своей земле и хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями и фактами.
В 2025 году отмечается юбилейная дата — 80 лет со Дня Победы в Великой отечественной войне. В пятницу, 9 мая, в белорусской столице пройдут праздничные мероприятия. Главным событием дня станет военный парад, который состоится вечером у стелы «Минск город-герой».
По всей стране также состоятся концерты, на которых исполнят песни военных лет, откроются тематические площадки.
Также 9 мая в Беларуси в полдень пройдет минута молчания. Во время нее по благословению главы БПЦ — митрополита Вениамина — в храмах и монастырях страны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет совершен погребальный колокольный звон.