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Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов почтил память легендарного казахстанского лётчика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Церемония возложения цветов состоялась в рамках празднования 80-летия Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Источник: Пресс-служба Правительства РК

Талгат Бегельдинов — символ мужества и героизма, прославленный летчик-штурмовик, генерал-майор авиации, совершивший 305 боевых вылетов за годы Великой Отечественной войны. На его боевом счету — семь сбитых вражеских самолетов, сотни уничтоженных целей и десятки успешных разведывательных операций.

За выдающиеся заслуги он дважды удостоен звания Героя Советского Союза и навсегда вошел в историю как один из лучших воздушных асов своего времени. После войны Талгат Бегельдинов внес весомый вклад в развитие гражданской авиации страны, сыграв важную роль в строительстве аэродромной инфраструктуры и подготовке авиационных специалистов.

Во время церемонии участники почтили память всех павших в годы войны минутой молчания.