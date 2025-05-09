Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

За выдающиеся заслуги он дважды удостоен звания Героя Советского Союза и навсегда вошел в историю как один из лучших воздушных асов своего времени. После войны Талгат Бегельдинов внес весомый вклад в развитие гражданской авиации страны, сыграв важную роль в строительстве аэродромной инфраструктуры и подготовке авиационных специалистов.