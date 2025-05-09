Вэнс изменил позицию в территориальном вопросе Украины: подробнее

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий» в контексте урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Он также отметил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.