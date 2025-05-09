Вэнс изменил позицию в территориальном вопросе Украины: подробнее

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва не может рассчитывать на неподконтрольные ей украинские территории Украины. Об этом сообщает Fox News.
По словам политика, Вашингтон не хочет, чтобы Украина рухнула, а желает, чтобы она оставалась суверенной страной.
«Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира», — отметил вице-президент США.
Как уточнил Вэнс, для него прогрессом является уже тот факт, что русские и украинцы вообще начали разговаривать между собой.
Вэнс также заявлял, что Вашингтон считает требования Москвы в переговорах по украинскому конфликту избыточными, однако Белый дом видит заинтересованность России в урегулировании кризиса.
Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон готов пойти на уступки в территориальном вопросе ради урегулирования конфликта на Украине. Политик также опроверг сообщения, что американская сторона отказывается от переговоров.
Незадолго до этого США представили свой план урегулирования украинского конфликта. Он предполагает признание Крыма российской территорией Россией, а также ряд других уступок со стороны Киева. Как сообщает The Wall Street Journal, предложения Вашингтона не предусматривают признания контроля Москвы над четырьмя регионами на востоке Украины, однако и не настаивают на выводе оттуда российских войск.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий» в контексте урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Он также отметил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.
Президент России не раз говорил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области законно вошли в состав РФ, а речи о нарушении государственного единства страны теперь быть не может. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые регионы стали неотъемлемой частью России и вопрос об их принадлежности не будет стоять ни в коем случае.