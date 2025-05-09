Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы

В своем послании Лукашенко отметил важность межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, а также подчеркнул значение военного и военно-технического взаимодействия двух стран. «Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого», — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.