Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народы Украины и Молдавии с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Белорусский лидер отметил важность сохранения исторической правды о памятных событиях. Он назвал совместную борьбу в годы ВОВ ярким примером дружбы и взаимовыручки белорусского и украинского народов.
Лукашенко назвал общей обязанностью перед прошлыми и будущими поколениями сохранение исторической правды и тех памятных событиях.
По его словам, сегодня, когда в ряде стран пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм и его сторонников, Белоруссия делает все возможное для предотвращения повторения ошибок прошлого, защиты и сохранения имен настоящих победителей и освободителей мира от коричневой чумы.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии хорошо знают и чтят сыновей Украины, воевавших и отдавших жизнь за освобождение белорусской земли. По его словам, благодарность им за свободу и независимость всегда будут жить в сердцах белорусов.
В обращении к народу Молдавии он также выразил убеждение, что чувства гордости, радости и скорби, одинаково глубоко переживаемые в Минске и в Кишиневе, позволят укрепить взаимопонимание и доверие между двумя народами.
Лукашенко назвал 9 мая не только символом доблести и отваги многонационального советского народа, но и напоминанием о неисчислимых жертвах и страданиях, принесенных войной, хрупкости мира и важности его сохранения.
Президент Белоруссии также поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне президента России Владимира Путина.
Сообщалось, что Лукашенко вместе с сыном прилетел в Москву на торжества в честь Дня Победы.