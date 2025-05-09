Мирзиёев: Мы гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в Победу

Никогда не забудутся тяжелые страдания, неисчислимые беды и потери, которые принесла народам мира, в том числе и нашему народу, самая разрушительная в истории человечества Вторая мировая война. Это — летопись настоящих мужества и героизма, величие которых неподвластно времени. Мы по праву гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в славную победу.
По документальным свидетельствам, из 6 млн 800 тыс. человек, проживавших в то время в республике, в кровавых боях против фашизма участвовали почти 2 млн. Около 540 тыс. из них погибли на фронте, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. были замучены в концлагерях, более 60 тыс. вернулись домой инвалидами.
Около 214 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, 301 удостоен высокого звания Героя Советского Союза, более 70 — орденов Славы трех степеней. Все это, безусловно, является выражением признания мужества и отваги, проявленных нашими соотечественниками на фронтах войны.
Он также напомнил, что из прифронтовых районов сюда было перемещено более 170 заводов и фабрик, в короткий срок построено 280 новых предприятий.
Узбекистанцы, которые сами испытывали все тяготы военного времени, приютили, проявляя искреннюю любовь и заботу, около 1 млн 500 тыс. эвакуированных с опаленных огнем войны территорий, в том числе 250 тыс. детей, лишившихся родителей.
Вручение в этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч долларов США, лицам, приравненным к этой категории, — 25 миллионов сумов, участникам трудового фронта — 3 миллионов сумов и юбилейной медали «Иккинчи жахон урушидаги галабанинг 80 йиллиги» является еще одним практическим проявлением заботы и внимания к уважаемым ветеранам.
Глава республики отметил, что все мы находимся в постоянном долгу перед этими замечательными людьми, которые, не жалея своей жизни, боролись за сегодняшние мир и свободу. Они и впредь будут окружены любовью и заботой со стороны государства и общества.
В заключение президент Узбекистана поздравил с праздником ветеранов и весь народ, пожелав здоровья, благополучия и достатка семьям.