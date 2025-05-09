Мирзиёев: Мы гордимся нашим стойким народом, внесшим достойный вклад в Победу

По документальным свидетельствам, из 6 млн 800 тыс. человек, проживавших в то время в республике, в кровавых боях против фашизма участвовали почти 2 млн. Около 540 тыс. из них погибли на фронте, 158 тыс. пропали без вести, свыше 50 тыс. были замучены в концлагерях, более 60 тыс. вернулись домой инвалидами.