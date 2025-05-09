Оппозиционные силы Молдовы примут участие в праздничных мероприятиях к Дню Победы

В крупнейших городах Молдовы будут организованы праздничные шествия, церемонии возложения цветов на мемориалах воинской славы, автопробеги, концерты и другие мероприятия.
Как отметил ранее глава оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, до сих пор нет ясности, каким образом будет организовано в Кишиневе шествие «Бессмертного полка», так как на центральной площади столицы, откуда традиционно стартовало шествие, власти установили оборудование для празднования «Дня Европы».
У нас до сих пор в Кишиневе нет ясности по тому, откуда у нас будет идти шествие Бессмертного полка и Марша Победы… Но если в минувшем году у нас на День Победы вышло свыше полумиллиона наших сограждан, то в нынешнем году мы ожидаем еще больше людей.
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) примет участие в едином Марше Победы 9 мая без партийной символики, заявил вице-спикер парламента, лидер фракции политсилы Влад Батрынча.
Мы примем участие в марше в одной общей колонне. Без символики партий, без политических символов, только историческое событие и великая Победа.
Ранее также председатель оппозиционной партии «Будущее Молдовы», экс-премьер Василий Тарлев выступил с инициативой о выходе всех патриотических сил 9 мая единой колонной, призвав политических лидеров объединиться в честь Дня Победы.
Накануне представители блока «Победа» доставили в Кишинев частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. От него на мемориале «Вечность» были зажжены лампады, которые активисты доставят ветеранам и в города, где 9 мая пройдут памятные мероприятия.
Это наш общий огонь уважения к тем, кто сражался за свободу и жизнь. День Великой Победы невозможно отменить — он живет в сердцах миллионов. И никакие запреты или попытки переписать историю не смогут этого изменить.