Оппозиционные силы Молдовы примут участие в праздничных мероприятиях к Дню Победы

У нас до сих пор в Кишиневе нет ясности по тому, откуда у нас будет идти шествие Бессмертного полка и Марша Победы… Но если в минувшем году у нас на День Победы вышло свыше полумиллиона наших сограждан, то в нынешнем году мы ожидаем еще больше людей.