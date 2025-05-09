Элли совсем не та: как зрители затравили Беллу Рамзи за роль в сериале «The Last of Us»

В апреле 2025 года стартовал второй сезон сериала «The Last of Us», основанного на одноименной игре. К своим ролям вернулись актеры Белла Рамзи (Элли) и Педро Паскаль (Джоэл). И если к Паскалю у широкой публики нареканий нет, то на Рамзи с новой силой обрушилась волна ненависти от поклонников игры. Они полагают, что актриса не похожа на свою героиню ни внешне, ни харизмой. То же самое можно было бы сказать и о Паскале, но он не получает столько негатива от зрителей, как Рамзи, которая в конечном итоге удалила страницы в социальных сетях, чтобы не читать неприятные комментарии в свой адрес. Как актриса шла к своей славе и за что ее так невзлюбили зрители — в материале «Вечерней Москвы».