В Уфе прошел торжественный парад Победы

Наша армия, башкирские воинские соединения — щит и меч России. Выставленная здесь поверженная техника НАТО является напоминанием о том, что нет и не будет силы, способной сломить несокрушимый дух нашего воинства, стоящего на страже рубежей Отечества. Дорогие друзья! Мы сильны единством, завещанным нам поколением победителей. И твёрдо убеждены — наше дело правое! Победа будет за нами! Ещё раз поздравляю вас с главным для нашего народа праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира и добра. Слава нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла! Слава народу-победителю и всем защитникам Отечества! С 80-летием Великой Победы! Ура, товарищи.