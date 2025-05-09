В Уфе прошел торжественный парад Победы

На трибунах присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники боевых действий и специальной военной операции, члены их семей, ветераны военной службы и правоохранительных органов.
Ветеранов, участников и гостей парада, воинов СВО и жителей республики с 80-летним юбилеем Великой Победы поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
9 мая 1945 года — это символ беспримерного подвига нашего народа. Его единства, мужества и стойкости. Мы отдаём сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу — достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Вечная им слава.
Радий Хабиров напомнил, что сегодня, как и 80 лет назад, наш народ ведёт борьбу против нацизма. Башкортостан вновь вносит достойный вклад в общую Победу.
Наша армия, башкирские воинские соединения — щит и меч России. Выставленная здесь поверженная техника НАТО является напоминанием о том, что нет и не будет силы, способной сломить несокрушимый дух нашего воинства, стоящего на страже рубежей Отечества. Дорогие друзья! Мы сильны единством, завещанным нам поколением победителей. И твёрдо убеждены — наше дело правое! Победа будет за нами! Ещё раз поздравляю вас с главным для нашего народа праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира и добра. Слава нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла! Слава народу-победителю и всем защитникам Отечества! С 80-летием Великой Победы! Ура, товарищи.
Парад, которым командовал полковник Ринат Латыпов, принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона, полковник Михаил Блажевич.
В прохождении принимал участие 31 парадный расчет: военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, представители силовых структур федеральных органов исполнительной власти, юнармейцы, кадеты, курсанты, ветераны боевых действий и военной службы. Среди них — порядка 70 участников СВО: бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева. Они маршировали под всем известные с детства мелодии сводного духового оркестра.
Зрители увидели проход механизированной колонны военной техники времён Великой Отечественной войны и современных боевых машин. Завершился парад выступлением группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» и вертолетов и выступлением творческих коллективов Уфы.
После завершения парада Глава Башкортостана пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, поблагодарил их за подвиги и пожелал крепкого здоровья.